Живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии
В этом заверил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи».
Очевидно, Россия готова отдать Курильские острова с условием, что Япония поможет снять санкции, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Станислав Белковский.
Станислав Белковский полагает, что жители Южных Курил совсем не против такого варианта.
Визит японского премьера в Москву ожидается в этом месяце.
Комментарии12
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vova6_let 02 января 2019 | 08:12
Сколько теряет Россия от санкций Японии ? Мало. Стоит ли отдавать за отмену их санкций Курильские острова-нет !
lager23 02 января 2019 | 08:17
Пыня заплывает от ботекса лицом, он всё больше похож на японца, Сечин строит огромный НПЗ под Владивостоком, Ротенберг мечтает построить мост на Сахалин...вся эта «многоходовочка» (за счёт Резервного Фонда РФ) к отдаче островов с максимальной интеграцией кремлядей через приватизацию новых проектов, где на каждый вложенный рубль государству вернут 10 копеек, положив себе в карман остальное ..
oldpartizan 02 января 2019 | 08:20
количество жителей этих островов может начать увеличиваться в геометрической прогрессии)))
tag188 02 января 2019 | 08:20
Роскошный подарок россиянам (правда не всем) от японского премьера к новому году.
kotvinder2 02 января 2019 | 08:21
"Очевидно, Россия готова отдать Курильские острова с условием, что Япония поможет снять санкции, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Станислав Белковский."
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Белковский крупно ступил. Отдавать территории в обмен на снятие санкций - это тупик, потому что кто тогда помешает им вводить новые санкции по любому бздёху? Только уже в обмен на Карелию там или Калининград, да там много чего так отдать можно.
tag188 02 января 2019 | 08:27
kotvinder2: Белковский крупно ступил. Отдавать территории в обмен на снятие санкций
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Так это Белковский отдает острова??!
Вот жешь! Куда только Путин смотрит!
kotvinder2 02 января 2019 | 08:39
tag188: Нет, Белковский с важным видом пустил парашу, как будто лично в договорённостях участвовал, хотя всё это на уровне фантазий.
cimirse37 02 января 2019 | 08:25
Жаль , что там не прописки.
cimirse37 02 января 2019 | 08:27
А какие нарушения? Абсолютно мирная акция.
mikr 02 января 2019 | 08:37
С таким же успехом Москва также может гарантировать японцам право проживания на острове Хоккайдо в случае вхождения его в состав России.
unprejudiced 02 января 2019 | 08:45
Никаких референдумов или опросов на территории Курильских островов по вопросу присоединения к Японии проводить никто не будет, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи» заявил, что Япония претендует на Южные Курилы, но ее позиция по территориальному вопросу с РФ не предполагает выселения россиян, проживающих там.
«У Российской Федерации очень четкая позиция по вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный договор безо всяких условий. Если они не пойдут на это, то это их выбор. Но никаких референдумов и опросов на территории Курильских островов никто проводить не будет», — сказал Морозов РИА Новости.
А вот эховского политолога надо бы арестовать за попытку нарушения территориальной целостности страны
a_111111 02 января 2019 | 08:59
Хочу на острова!