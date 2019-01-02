Живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии

В этом заверил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи».

Очевидно, Россия готова отдать Курильские острова с условием, что Япония поможет снять санкции, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Станислав Белковский.

Станислав Белковский полагает, что жители Южных Курил совсем не против такого варианта.

Визит японского премьера в Москву ожидается в этом месяце.