Московские власти уволили директора Парка Горького Марину Люльчук из-за обрушения пешеходного моста
В результате инцидента в первую минуту Нового года пострадали, как сообщается, не менее 13 человек. Исполнять обязанности директора будет руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин пообещал выплатить пострадавшим компенсации.
Комментарии6
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kamen_12 02 января 2019 | 08:22
За мостом должен следить директор парка? Называется, нашли крайнего.
mark60n 02 января 2019 | 09:18
kamen_12: Если пешеходный мост на балансе парка,то соответственно и ответственность на директоре этого парка.Другой вопрос,когда этот мост проверяли на неисправность контролирующие органы и были ли выписаны какие либо предписания.Кстати посмотрел ролик,на нем мостик сделан из обычных досок,которые даже и брусом назвать тяжело.
cimirse37 02 января 2019 | 08:22
Карающий меч революции...
kamen_12 02 января 2019 | 08:24
cimirse37: Карающий меч бестолковщины.
yakutt86 02 января 2019 | 08:27
Стрелочника не нашли.
ostapba 02 января 2019 | 08:48
Такая интересная бандеровская фамилия..
Как и Матвиенко..
На спецзадании даже..