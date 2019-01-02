Московские власти уволили директора Парка Горького Марину Люльчук из-за обрушения пешеходного моста

В результате инцидента в первую минуту Нового года пострадали, как сообщается, не менее 13 человек. Исполнять обязанности директора будет руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин пообещал выплатить пострадавшим компенсации.