День траура объявлен сегодня в Челябинской области
В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли, по меньшей мере, 11 человек. В самом городе отменены развлекательные мероприятия. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии причин произошедшего.
Комментарии1
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tanyaya 02 января 2019 | 08:20
Как это патриотично, объявить траур на третий день после трагедии и все эти три дня объявлять перерыв в поисках, аргументируя тем, что свалившийся кирпич может повредить башку мчс-овца! Как трудно было путину/бастрыкину/дочкешойге ets организовать тепло под завалами (впрочем, их цель была не в том, чтобы спасти людей, а для спасения своих мерзких чинушных душ)? А то, что там ребёнок-младенец найден, спустя два дня, с обмороженными конечностями и только после того, как его обезумевший от горя отец преодолел обманом это грёбаное оцепление и конкретно указал, где и что копать, чтобы найти его ребёнка?
Да, если бы не этот отец, пошедший на безумный шаг с подлогом, они бы так и сидели все в тёплых палатках, дожидаясь, когда все потерпевшие замёрзнут до смерти.
Это и есть вся великая Россия: когда жизнь человека - ничто, а тёплое место чинушки - всё!