День траура объявлен сегодня в Челябинской области

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли, по меньшей мере, 11 человек. В самом городе отменены развлекательные мероприятия. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии причин произошедшего.