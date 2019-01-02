Противоречивая информация приходит из Магнитогорска о взрыве маршрутки
Полиция винит во всем газовое оборудование. Однако местные издания пишут о выстрелах и даже возможной спецоперации.
По официальным данным, в результате взрыва автомобиля. «Газель» погибли три человека. Место случившегося находится всего лишь в 3 км от многоэтажного дома, в котором в понедельник обрушился подъезд. Рядом с маршруткой работают не только оперативники, но и сотрудники ФСБ. Власти Челябинской области говорят, что случившееся связано с находившимися в маршрутке двумя газовыми баллонами. При этом челябинское интернет-издание «74.ru» утверждает, что «Газель» взорвалась в ходе спецоперации по задержанию террористов и что были слышны выстрелы.
Любительскую видеозапись инцидента с маршруткой в центре Магнитогорска выложил на сервисе Youtube телеканал RT.
В свою очередь, источники интернет-издания Znak.com и челябинского «74.ru» утверждают, что взрыв маршрутки и обрушение подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут быть связаны. По их словам, оба происшествия могут быть терактами, а в одной из квартир была найдена взрывчатка. Однако Следственный комитет эту информацию опровергает.
Кроме того, силовики минувшей ночью оцепили жилой дом на улице Ленина. Об этом со ссылкой на очевидцев и местных жителей, пишут интернет-издания «Медуза» и челябинское 74.ru. По сведениям «Медузы», ОМОН и следователи объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Рядом со зданием находятся полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются люди.
Комментарии11
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sokal123 02 января 2019 | 08:04
Стреляли ...
tag188 02 января 2019 | 08:05
Стабильность крепчает с каждым днем.
arabtom 02 января 2019 | 08:28
tag188: Стабилизец называется
nikolashin2017 02 января 2019 | 08:29
Один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома на Карла Маркса, там он хранил гексоген, при помощи которого планировался теракт в торговом центре. Силовики подозревают, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.
Оригинал материала: https://74.ru/text/incidents/65808001/?from=centerleftcol_old
tonight 02 января 2019 | 08:43
nikolashin2017: Зато теперь целый год спокойно будет в Магнитогорске до следущего НГ
lapuh 02 января 2019 | 08:34
Какой-то газовый монстр разбушевался.
Надо запретить газ.
ymnikymnik 02 января 2019 | 08:45
Самый страшный враг это внутренний , незнаешь откуда ждать удар .
tonight 02 января 2019 | 08:48
ymnikymnik: А внешнего врага у вас и нет со времен 2-ой мировой. Это Россия внешний враг окружающим странам
tonight 02 января 2019 | 08:45
Эх любят террористы под Новый Год феерверки делать, это они так отмечает что ли
serjo1977 02 января 2019 | 09:06
Хуже всего с правдой в те времена, когда всё может оказаться правдой...
nazan24 02 января 2019 | 09:13
"Следственный комитет опровергает"
Следственный комитет и будет отрицать теракты. В "стабильности" теракты невозможны.
У нас либо газ, либо перегруз..