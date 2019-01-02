Противоречивая информация приходит из Магнитогорска о взрыве маршрутки

Полиция винит во всем газовое оборудование. Однако местные издания пишут о выстрелах и даже возможной спецоперации.

По официальным данным, в результате взрыва автомобиля. «Газель» погибли три человека. Место случившегося находится всего лишь в 3 км от многоэтажного дома, в котором в понедельник обрушился подъезд. Рядом с маршруткой работают не только оперативники, но и сотрудники ФСБ. Власти Челябинской области говорят, что случившееся связано с находившимися в маршрутке двумя газовыми баллонами. При этом челябинское интернет-издание «74.ru» утверждает, что «Газель» взорвалась в ходе спецоперации по задержанию террористов и что были слышны выстрелы.

Любительскую видеозапись инцидента с маршруткой в центре Магнитогорска выложил на сервисе Youtube телеканал RT.

В свою очередь, источники интернет-издания Znak.com и челябинского «74.ru» утверждают, что взрыв маршрутки и обрушение подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут быть связаны. По их словам, оба происшествия могут быть терактами, а в одной из квартир была найдена взрывчатка. Однако Следственный комитет эту информацию опровергает.

Кроме того, силовики минувшей ночью оцепили жилой дом на улице Ленина. Об этом со ссылкой на очевидцев и местных жителей, пишут интернет-издания «Медуза» и челябинское 74.ru. По сведениям «Медузы», ОМОН и следователи объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Рядом со зданием находятся полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются люди.