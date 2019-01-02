Всемирное антидопинговое агентство не получило в срок доступа к данным московской антидопинговой лаборатории
Это было одним из условий при восстановлении полноправного статуса Российского антидопингового агентства. Команда экспертов WADA в декабре прилетала в Москву, но не смогла завершить свою миссию вовремя из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных. В середине января комитет по соответствию WADA обсудит имеющуюся информацию и предоставит рекомендации исполкому организации относительно статуса РУСАДА.
Комментарии2
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chapter_2 02 января 2019 | 07:49
Судя по заявлениям российской власти существует некий сговор (кого?), который якобы приведёт к благополучному для России завершению допингового скандала.
Но в это верится с трудом. Скандал продолжится с вовлечением новых персонажей.
Всё идёт к тому, что Россия не будет допущена к участию в Олимпийских играх в Токио в 2020 г.
savbensmb 02 января 2019 | 07:51
Чёта и знаменитые биатлонисты резко начали завершать карьеру...