Полиция Киева не зафиксировала серьезных нарушений во время акций по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры
Сразу два шествия состоялись накануне в центре украинской столицы. Одна из акций прошла без традиционных факелов, передает агентство «Интерфакс». Участники второй шли с факелами и символикой своих организаций.
Комментарии3
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region62 02 января 2019 | 07:43
Отморозки.
tag188 02 января 2019 | 07:54
Украинская полиция и не должна была ничего фиксировать по поводу празднования 110-летия со дня рождения Степана Бандеры.
Должна фиксировать российская -- у российских портянок будут наблюдаться массовые разрывы э-э-э... так скажем, некоторых органов, от бессильной злобы.
ostapba 02 января 2019 | 07:57
Кинофильм "Чапаев" теперь под гохраном??
Не говоря о Емельяне Пугачеве с Салаватом Юлаевым даже??