Житель Уфы скончался после того, как провел несколько часов в полиции
Родные 40-летнего Андрея Тюнякова говорят, что в отделе полиции № 9 его избивали и кололи ему руки ножом. Тюнякова задержали 29 декабря, скончался он, по словам родственников, 31-го. В МВД Башкирии настаивают, что уфимец получил травмы во время конфликта с охранниками одного из магазинов, передает телеканал «Дождь». Материалы проверки направили в Следственный комитет.
Комментарии2
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yralez 02 января 2019 | 07:43
А всё таки борьба с произволом полиции дает результаты........уже обходятся без бутылок шампанского.
Может потому, что не успели шампанское выпить ?
Как никак НГ встречать хотели........как люди.
ostapba 02 января 2019 | 07:52
..... -- Их бин ист арбайтен... арбайтен, ферштейн?..-- Капитан изобразил руками не тоиработу, не то копание огорода, не то пиление напильником.-- Их бин ист арбайтен...-- Он задумался, как обозначить свое Учреждение, и вдруг нашел неожиданный эквивалент:- Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.
-- Гестапо?-- нахмурился белобрысый, поняв слова допрашиваемого по-своему.-- коммунистен стрелирт, паф-паф?
-- Я, я,-- охотно подтвердил капитан.-- Унд коммунистен, унд беспартийнен всех расстрелирт, паф-паф,-- изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правойпрукой. Затем он хотел сообщить допрашивающему, что у него большой опыт борьбы с коммунистами и он, капитан Миляга, мог бы принести известную пользу немецкому Учреждению, но не знал, как выразить столь сложную мысль. .."....