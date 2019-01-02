Главный редактор издания The New Times Евгения Альбац покинет свой пост в этом году

О таких планах она рассказала в эфире «Эха».

Был вопрос о том, предполагаю ли я уйти с поста главного редактора. Да, и обязательно это сделаю в этом году, в ближайшее время. И считаю, что это абсолютно необходимо. Я давно ищу главного редактора. Потому что отлично понимаю, что нужен человек с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой. И мне на самом деле, честно скажу — у меня есть разные планы, мне многое еще хочется написать, а работа главного редактора отнимает очень много времени.

Евгения Альбац добавила, что сотрудничество с самим журналом прерывать не собирается.