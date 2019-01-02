Московские власти уволили директора Парка Горького Марину Люльчук из-за обрушения пешеходного моста
В результате инцидента в первую минуту Нового года пострадали, как сообщается, не менее 13 человек. Исполнять обязанности директора будет руководитель «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев.
Один из пострадавших Степан Озеров рассказал Эху Москвы, что мост над катком не был рассчитан на большое количество людей.
Степан Озеров добавил, что после того как Сергей Собянин распорядился выплатить по 250-500 тыс. рублей пострадавшим в Парке Горького, те откажутся от коллективного иска о возмещении физического и морального ущерба.
Комментарии2
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timbuktu 02 января 2019 | 07:14
надо также уволить того,кто назначил эту диверсантку на ту должность
matsam 02 января 2019 | 07:24
Как уволить тех кто назначил , под гимн же диверсия произошла. Это же без сомнения 58 я , а часть 8 или 9, тут компетентные органы должны разобраться.