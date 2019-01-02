Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Пол Уилан занимается вопросами безопасности в компании BorgWarner
Бизнес этой фирмы, как сообщается, — поставка автозапчастей. В самой компании подтвердили, что Уилан занимает должность директора по вопросам безопасности на предприятиях в США и других странах. Брат задержанного Дэвид Уилан сказал телеканалу CNN, что Пол приехал в Москву на свадьбу знакомого.
О задержании гражданина США по подозрению в шпионаже ФСБ сообщила в понедельник. Американская сторона рассчитывает, что сотрудники посольства смогут встретиться с Полом Уиланом в течение 72 часов.
Комментарии4
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pusto1 02 января 2019 | 07:31
госбезопасность берега потеряла, черту переступила.
compare 02 января 2019 | 07:33
найдут у него "пилу с опилками",которой он мостик в парке бурегорького подпиливал?))
yralez 02 января 2019 | 07:35
Интересно, что еще не продала ОПГ Озеро ?
bizon11 02 января 2019 | 07:40
уха ха...Дебилы мля...по принципу войны с Украиной создают обменный фонд. Видимо крошка Бутинина таки до хрена знает и менять её срочно надо!!