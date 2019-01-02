Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Пол Уилан занимается вопросами безопасности в компании BorgWarner

Бизнес этой фирмы, как сообщается, — поставка автозапчастей. В самой компании подтвердили, что Уилан занимает должность директора по вопросам безопасности на предприятиях в США и других странах. Брат задержанного Дэвид Уилан сказал телеканалу CNN, что Пол приехал в Москву на свадьбу знакомого.

О задержании гражданина США по подозрению в шпионаже ФСБ сообщила в понедельник. Американская сторона рассчитывает, что сотрудники посольства смогут встретиться с Полом Уиланом в течение 72 часов.