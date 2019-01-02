США в ближайшие два-три месяца могут предоставить Украине оружие

А, кроме того, ввести новые санкции против России, утверждает бывший американский посол на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что речь может идти о противокорабельных ракетах, патрульных кораблях и прочем военном оборудовании. Среди санкций, Хербст назвал ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам.