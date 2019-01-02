США в ближайшие два-три месяца могут предоставить Украине оружие
А, кроме того, ввести новые санкции против России, утверждает бывший американский посол на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что речь может идти о противокорабельных ракетах, патрульных кораблях и прочем военном оборудовании. Среди санкций, Хербст назвал ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам.
Комментарии16
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begly_ 02 января 2019 | 06:45
Ну да, свое когда то России отдали, а остальное по миру распродали., теперь Америка должна им продавать. А рассчитываться они чем собираются?
alex362 02 января 2019 | 06:49
Хорошо бы ядерное оружие вернуть - и сразу все проблемы с полоумным соседом решатся автоматически.
region62 02 января 2019 | 07:25
alex362: Ядерное оружие ...хохлоармии семи котлов ничего уже не поможет.
opiatnovyi63 02 января 2019 | 06:49
Этот вождь навсегда профукал Украину..
kamen_12 02 января 2019 | 07:13
opiatnovyi63: Чего её фукать, забирайте кому надо, не жалко.
ostapba 02 января 2019 | 06:54
И снова батяня Батый в буквари..
И словарный запас в основу русского языка.
.
Зря наследник трона Питер ублажал прелестями Московии полковую девку размерами.
Меншиков подтвердил бы, ведь до сих пор болит его "форточка"..
Даже..
foma55 02 января 2019 | 06:58
Просто оружие Украине сейчас не поможет восстановить "конституционный порядок" на захваченных сепарами Луганске и Донецке. Путин прямо и угрожающий предупредил ,что он не позволит ВСУ одержать победу в войне с сепарами. И если ситуация будет угрожающей для сепаров российские войска двинет ,как это уже сделал в Иловайске и Дебальцево.
Мне непонятно ,если Асад может пригласить Путина помочь ему в уничтожении своих сепаров, почему Украина не может попросить скажем США помочь в войне со своими сепарами?
kamen_12 02 января 2019 | 07:11
foma55: Скажем США, попроси, денег не стоит.
ostapba 02 января 2019 | 07:06
А ведь Трамп может получить оливковую ветвь мира в награду от ООН в результате.
..
Ну а его "визави" скамейку и окошко в клеточку.
...
Зато мир без русского мира..
Даже..
mark60n 02 января 2019 | 07:17
ostapba: Мне нравится, что голодные русофобы из бывшего СССР (украинцы, молдаване, прибалты и т.д.) массово валят в Старую Европу. Это дешёвая рабочая сила, к тому же русскоязычная. У всех моих знакомых русских, имеющих недвижимость в Евросоюзе, уборщицы и садовники из Молдавии и Украины. Дёшево и удобно. А прибалтов охотно берут на работу хозяева отелей, ресторанов и магазинов в туристических зонах, где много русских туристов, потому, что прибалты неплохо говорят по-русски и имеют право на работу в Евросоюзе. По причине их русскоязычности, есть спрос на прибалтов и в сфере строительства и ремонта недвижимости, приобретаемой россиянами в Евросоюзе. Русские, живущие в Евросоюзе, всегда рады увеличению количества русскоязычных беженцев из республик бывшего СССР, т.к. это снижает стоимость работников. Поэтому, пусть себе русофобствуют, всё равно, даже в Евросоюзе им придётся работать на россиян и кормиться из русских рук русскими деньгами.
Слава Украине!
Слава Прибалтике!
Слава Молдове!
kamen_12 02 января 2019 | 07:21
mark60n: Ваши знакомые платят в России гроши наёмным рабочим, в Старой Европе минимум, минимальную зарплату, довольно много.
mark60n 02 января 2019 | 07:29
kamen_12: Сколько вашим знакомым нужно отработать часов в неделю,чтобы получить более менее достойную зарплату,а не гроши.
kamen_12 02 января 2019 | 07:32
mark60n: 35 часов в неделю.
mark60n 02 января 2019 | 07:47
kamen_12: Зайдите на форумы украинцев.Там подробно расписано,сколько нужно отработать в день в старом свете,чтобы заработать достойную зарплату.
kamen_12 02 января 2019 | 07:53
mark60n: В Старом свете украинцам работать запрещено, смотреть нечего, пшик. Где в мире платят нелегалам?
j_partizan 02 января 2019 | 07:12
Доразоружались.
А за пять лет не вернуть упущенного за двадцать.