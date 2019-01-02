Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ближайшее время собирается покинуть свой пост

Сейчас она ищет преемника, сказала АЛьбац в эфире «Эха Москвы». Изданию нужен человек «с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой», пояснила она. Главный редактор The New Times добавила, что в последнее время у издания было совсем плохо с деньгами. В прошлом году суд оштрафовал журнал более чем на 22 млн. рублей, а главного редактора издания на 30 тыс. по обвинению в несвоевременном предоставлении информации о получении денежных средств. За несколько дней редакции удалось собрать с помощью пожертвований более 25 млн. рублей для выплаты штрафа.