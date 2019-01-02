Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ближайшее время собирается покинуть свой пост
Сейчас она ищет преемника, сказала АЛьбац в эфире «Эха Москвы». Изданию нужен человек «с менее зашоренными мозгами, человек значительно более молодой», пояснила она. Главный редактор The New Times добавила, что в последнее время у издания было совсем плохо с деньгами. В прошлом году суд оштрафовал журнал более чем на 22 млн. рублей, а главного редактора издания на 30 тыс. по обвинению в несвоевременном предоставлении информации о получении денежных средств. За несколько дней редакции удалось собрать с помощью пожертвований более 25 млн. рублей для выплаты штрафа.
Комментарии4
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begly_ 02 января 2019 | 06:42
Ходорковского на пост главреда, точно его!, у него взгляд незашоренный и штрафы есть чем платить., насосался российской нефтюшки..
condor00 02 января 2019 | 06:49
Если прокуратура пройдёт мимо подлога в виде "дарения" [на спасение], то история когда-то всё равно обязательно даст свою оценку этой афере.
burav78 02 января 2019 | 07:13
Жаль! Уход такой одиозной личности, как Альбац, может усилить русофобский фланг либеральной оппозиции. Из-за того, что вдруг найдётся более грамотный и умный тип, чем ЕМА.
compare 02 января 2019 | 07:14
condor00: если Судьба пройдет мимо такого случая,как твое существование,то господин Случай,явно не упустит возможности вставить тебе "фитиль" туда,куда тебе и положено,по статусу твоему.анальному...