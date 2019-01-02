Более 100 следователей и криминалистов работает на месте трагедии в Магнитогорске
Усиленная группа сформирована распоряжением председателя СК России Александра Бастрыкина, туда вошли как сотрудники центрального аппарата, так и регионального подразделения ведомства, сказали в комитете. Сам глава СКР также находится в городе. Накануне в ходе совещания он говорил о проблемах с проверкой газового оборудования в пострадавшем доме. По последним данным, в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 9 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. В качестве основной версии следствие рассматривает взрыв газа.
Комментарии8
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begly_ 02 января 2019 | 06:39
А нельзя ли число следователей и криминалистов довести до тысячи?, ну, чтобы все деньги на следаков пустить, а не на помощь пострадавшим.
igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 06:53
begly_: значит , точно не газ рванул. Приехали стряпать левую отмазку по поводу газа!
begly_ 02 января 2019 | 07:01
igorrrpadlowitchs:
Я здесь сразу об этом сказал., какой газ?, от газа в квартире могут вылететь стекла, а рамы останутся целые..
kamen_12 02 января 2019 | 07:04
igorrrpadlowitchs: А что либералы на теракте зациклились? Какая разница, взрыв газа или теракт? Какая польза либеральному движению?
alex362 02 января 2019 | 06:46
Слетелись мухи. Ну если газ рванул - что там расследовать? А если и бомба - на фига сто штук следаков? Бред какой-то
yralez 02 января 2019 | 06:47
Представить ущерб от такого количества просто страшно.
vadimp 02 января 2019 | 07:03
"Более 100 следователей и криминалистов работает ..."
Ну а че "не помахать кулаками после драки"? :(
nevermore 02 января 2019 | 07:10
Чтобы там что-то расследовать, нужно отстранить от расследования Быстрыкина, Бортникова и Колокольцева с их бандами. Найти независимых следователей. Хоть из-за бугра пригласить.