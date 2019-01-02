В Москве с сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте

Одна поездка по карте «Тройка» теперь стоит 38 рублей.

Проехать на наземном транспорте и в метро по карте «Тройка» в новом году стало дороже на два рубля. Билет по тарифу «90 минут» обойдется уже в 59 рублей, «Единый» на 60 поездок стоит 1900 рублей вместо 1765-ти. Вместе с поднятием стоимости его срок действия наоборот снизили до 45 суток. Подорожали и другие «Единые»: 30-суточный до 2075 рублей, на 90 дней – до 5430-ти.

Больше придется платить и льготникам: за месячный проезд в метро – 395 рублей, за проезд на наземном транспорте – 260.

Ряд непопулярных билетов решили отменить. В продаже больше нет «Единых» на 20 и 40 поездок, а также на семь суток. Изменения в тарифной сетке объяснили инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти.

Накануне также подорожала стоимость проезда на пригородных электричках. Она не индексировалась с июля 2017 года.