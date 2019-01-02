Живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии

В этом заверил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи». Кроме того, японская сторона предполагает, что российские граждане сами должны согласиться на передачу островов, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин.

Агентство «Киодо» передает со ссылкой на источники в японском правительстве, что визит Абэ в Россию может состояться «в районе 21 января».