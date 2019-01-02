Живущие на Курилах россияне смогут остаться там в случае передачи островов Японии
В этом заверил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи». Кроме того, японская сторона предполагает, что российские граждане сами должны согласиться на передачу островов, рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин.
Агентство «Киодо» передает со ссылкой на источники в японском правительстве, что визит Абэ в Россию может состояться «в районе 21 января».
Комментарии4
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hicat 02 января 2019 | 06:12
Вот свезло так свезло!
Свалить из Рашки в нормальную стран вместе с домом.
alo0000 02 января 2019 | 06:14
Шикотаннаш?
klukvik 02 января 2019 | 06:18
Когда уже Урал отдадут, а то достало тут все!
kievlanin 02 января 2019 | 06:26
Вот будет дело! Сами согласиться...
А как же патриотизм, скрепы и т. д?