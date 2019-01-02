В Москву самолетом доставили спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного ребенка
Он будет проходить лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние оценивалось как «крайне тяжелое», были диагностированы «серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение». Ребенка обнаружили на следующий день после трагедии.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 02 января 2019 | 06:25
по информации Минздрава РФ, ребенок получил черепно-мозговую травму и обморожение. По информации СМИ, он находится в больнице вместе с мамой. В понедельник ранним утром она успела спастись из квартиры вместе со вторым ребенком.