Противоречивая информация приходит о взрыве маршрутки в Магнитогорске

Накануне вечером на проспекте Карла Маркса, в нескольких километрах от места взрыва в жилом доме, сгорел автомобиль «Газель». Погибли, по последним данным, три человека. В полиции говорят, что причиной хлопка и возгорания стала неисправность газового оборудования. Сообщалось, что на месте ЧП работали не только оперативники, но и сотрудники ФСБ. Челябинское интернет-издание 74.ru со ссылкой на незваный источник, утверждает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию предполагаемых террористов. Они, по словам источника, могли быть причастны к взрыву в подъезде 10-этажного дома.

Взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске. Как сказала официальный представитель СК Светлана Петренко, расследованием причин трагедии занимается группа Главного управления по расследованию особо важных дел. Отрабатываются все возможные версии. Работа ведется в круглосуточном режиме. Накануне два уральских интернет-издания, Znak.com и 74.ru написали со ссылкой на неназванные источники, что обрушение подъезда в жилом доме могло быть терактом. Взрыв в доме произошел в квартире, которую, якобы, снимал гражданин Таджикистана. Источники обоих изданий утверждали, что там обнаружены следы гексогена.