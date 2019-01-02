День траура объявлен сегодня в Челябинской области

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли, по меньшей мере, девять человек. Более тридцати числятся пропавшими без вести.

Вся необходимой помощь пострадавшим после взрыва в одном из домов Магнитогорска будет оказана, причём в кратчайшие сроки. Об этом сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении.

Дубровский добавил, что до того времени, как новое жилье будет найдено и приобретено, людям будет предложено проживание в общежитии или компенсацию на съем квартиры.