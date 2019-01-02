Акция протеста женщин прошла в штате Керала на юге Индии

От трех до пяти миллионов жительниц региона выстроились в единую живую цепочку длиной 620 километров с требованием равенства полов. Поводом стал запрет женщинам посещать храм бога Айяппана. Несмотря на решение Верховного суда об отмене многовековой традиции, до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм. Паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую индианку, которая пытается даже приблизиться к святыне.