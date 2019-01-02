Президент США Дональд Трамп пригласил на встречу лидеров демократов и республиканцев в Конгрессе

В ходе брифинга в Белом доме представители Министерства внутренней безопасности должны будут рассказать о ситуации на границах, пишет газета «Washington Post». Консультации должны пройти за сутки до начала работы Конгресса в новом составе. Тем временем с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось договориться, поскольку оппоненты Трампа отказываются вносить в список расходов средства на строительство стены на границе с Мексикой.