США в ближайшие два-три месяца могут предоставить Украине оружие
А, кроме того, ввести новые санкции против России, утверждает бывший американский посол на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что речь может идти о противокорабельных ракетах, патрульных кораблях и прочем военном оборудовании. Среди санкций, Хербст назвал ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам.
Комментарии2
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gadbatat 02 января 2019 | 03:17
навал на буксир не пошел впрок.
kondrat_vlad 02 января 2019 | 03:19
Сотня томогавков на Украине поможет нам провести достойные выборы и наконец перезибрать эту холуйскую олигархию.
Главное чтобы в Кремле эти божки себя комфортно не чувствовали.