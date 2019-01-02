Немецкие следователи считают терактом наезд на людей в городах Боттропе и Эссене на западе страны

Как пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на источник в силах безопасности, действия 50-летнего мужчины, который в новогоднюю ночь пытался сбить на машине прохожих, сравнимы с действиями радикального исламиста. В результате инцидентов в двух населенных пунктах пострадали минимум пять человек, в том числе сирийцы и афганцы. Злоумышленник задержан. По данным следствия, мотивом его действий была ксенофобия.