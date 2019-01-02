Более 100 следователей и криминалистов работает на месте трагедии в Магнитогорске
Усиленная группа сформирована распоряжением председателя СК России Александра Бастрыкина, туда вошли как сотрудники центрального аппарата, так и регионального подразделения ведомства, сказали в комитете. Сам глава СКР также находится в городе. Накануне в ходе совещания он говорил о проблемах с проверкой газового оборудования в пострадавшем доме. По последним данным, в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 9 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. В качестве основной версии следствие рассматривает взрыв газа.
Комментарии1
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turrinn 02 января 2019 | 03:10
сотня следователей расследуют взрыв газа?
ну-ну...
завтра рванёт где.