Более 100 следователей и криминалистов работает на месте трагедии в Магнитогорске

Усиленная группа сформирована распоряжением председателя СК России Александра Бастрыкина, туда вошли как сотрудники центрального аппарата, так и регионального подразделения ведомства, сказали в комитете. Сам глава СКР также находится в городе. Накануне в ходе совещания он говорил о проблемах с проверкой газового оборудования в пострадавшем доме. По последним данным, в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 9 человек, более 30 числятся пропавшими без вести. В качестве основной версии следствие рассматривает взрыв газа.