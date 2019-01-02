Участок Арбатско-Покровской линии закрывается на несколько дней

Здесь будут проводить модернизацию инфраструктуры, рассказали в руководстве столичной подземки. До 5 января включительно на будут ходить поезда от станции «Курская» до «Щелковской». С 6 по 8 января включительно от «Партизанской» до «Щелковской». Для пассажиров пустят бесплатные автобусы КМ. Модернизация, добавили в администрации метро, требуется для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности на одной из старейших линий столичного метрополитена.