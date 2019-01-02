Инкассаторы в Германии сегодня проводят забастовку

Это может вызвать серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли, пишет DW. Не во все банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут поступить наличные деньги. Ожидаются перебои при изъятии дневной выручки в магазинах. Профсоюз работников инкассаторских служб требует повысить зарплаты. Переговоры по этому вопросу ожидаются в четверг и пятницу.