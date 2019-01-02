Инкассаторы в Германии сегодня проводят забастовку
Это может вызвать серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли, пишет DW. Не во все банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут поступить наличные деньги. Ожидаются перебои при изъятии дневной выручки в магазинах. Профсоюз работников инкассаторских служб требует повысить зарплаты. Переговоры по этому вопросу ожидаются в четверг и пятницу.
Комментарии2
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pmasel 02 января 2019 | 02:34
Профсоюз работников инкассаторских служб требует повысить зарплаты
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Вы хотите как в Германии?
doxerom 02 января 2019 | 02:56
Вот же гады. Обычные грузчики по переноске резаной бумаги, а понтов.. Какой пример они подают тем кто эту резаную бумагу производит.