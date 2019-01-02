Z Архив новостей новости
5 2 6 78
02:03, 02 января 2019

Инкассаторы в Германии сегодня проводят забастовку

Это может вызвать серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли, пишет DW. Не во все банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут поступить наличные деньги. Ожидаются перебои при изъятии дневной выручки в магазинах. Профсоюз работников инкассаторских служб требует повысить зарплаты. Переговоры по этому вопросу ожидаются в четверг и пятницу.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pmasel 02 января 2019 | 02:34

Профсоюз работников инкассаторских служб требует повысить зарплаты
=======================================================
Вы хотите как в Германии?

doxerom 02 января 2019 | 02:56

Вот же гады. Обычные грузчики по переноске резаной бумаги, а понтов.. Какой пример они подают тем кто эту резаную бумагу производит.

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 352 6 28420 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 124 6 10770 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 293 6 26305 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 265 6 26079 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 149 6 16824 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 176 6 21028 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 99 6 12115 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 177 6 22022 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 49 6 6093 31.12
Kминобороны, рпц, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 116 6 14771 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13861 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 174 6 24039 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 76 6 11157 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 40 6 6113 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

Убийство Распутина. Преступление, за которое наказаны все Неподдельная радость означала своего рода выдачу лицензии на убийство. Стоит только начать… Династия Романовых ненадолго пережила Григория Распутина…

5 82 6 13851 30.12
Kистория, события
Блоги

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...

5 180 6 31836 29.12
Kобщество, школы, видео, протесты, события

Популярное за неделю

Новости

Многим россиянам не понравилось новогоднее обращение президента Путина Об этом свидетельствуют комментарии под видеороликом на сайте «Первого канала» и «Россия 1», а также в YouTube…

5 21 6 51293
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 63 6 131942 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 44 6 16309 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 324 6 258238 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

+ Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Директор Росгвардии Виктор Золотов: Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил Я об убийстве Немцова узнал буквально из выпусков новостей. И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального…

5 419 6 148683 27.12
8читать ;смотреть
Kросгвардия, общество, политика, навальный, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7524680
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3838713

Сегодня в эфире