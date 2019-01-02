Нападение в канун Нового года на железнодорожной станции в Манчестере расследуется как террористический акт
Три человека получили ножевые ранения. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого в покушении на убийство. Следователи говорят, что у подозреваемого не было соучастников. Там не исключают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у задержанного, передает ВВС. На месте происшествия было обнаружено два ножа.
Комментарии1
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kondrat_vlad 02 января 2019 | 02:57
Единственный террористический акт который совершается уже второй десяток, это Пуйтинский режим и его холуи.