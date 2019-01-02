Житель Уфы скончался после того, как провел несколько часов в полиции

Родные 40-летнего Андрея Тюнякова говорят, что в отделе полиции № 9 его избивали и кололи ему руки ножом. Тюнякова задержали 29 декабря, скончался он, по словам родственников, 31-го. В МВД Башкирии настаивают, что уфимец получил травмы во время конфликта с охранниками одного из магазинов, передает телеканал «Дождь». Материалы проверки направили в Следственный комитет.