Житель Уфы скончался после того, как провел несколько часов в полиции
Родные 40-летнего Андрея Тюнякова говорят, что в отделе полиции № 9 его избивали и кололи ему руки ножом. Тюнякова задержали 29 декабря, скончался он, по словам родственников, 31-го. В МВД Башкирии настаивают, что уфимец получил травмы во время конфликта с охранниками одного из магазинов, передает телеканал «Дождь». Материалы проверки направили в Следственный комитет.
Комментарии4
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andrang2 02 января 2019 | 02:31
Лучше было бы наоборот
mosser 02 января 2019 | 02:43
В Уфе вообще в полиции полный беспредел,если уж они друг друга извращенно трахают.
kondrat_vlad 02 января 2019 | 02:54
В СК отпишут что Андрей занимался распространением террористических материалов.. На все найдут отмазку.
Вот если бы на машину Димчика Патрушева сернула ворона - они бы начали бомбить пол-Москвы.
dobrodeyatel 02 января 2019 | 03:03
Это раша, детка