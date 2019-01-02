Силовики оцепили жилой дом на улице Ленина в Магнитогорске
Об этом со ссылкой на очевидцев и местных жителей, пишут интернет-издания «Медуза» и челябинское 74.ru. По сведениям «Медузы», ОМОН и следователи объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Рядом со зданием находятся полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются люди. Пока что правоохранительные органы официально происходящее в городе не комментируют.
Комментарии10
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sutara 02 января 2019 | 02:20
как всегда все мутно и бестолково
salut__521 02 января 2019 | 02:20
Спасибо товарищу фюреру за наше счастливое террористическое обслуживание!
благодарные жильцы взорванных домов и сортиров с дырками на пока ещё не взорванных обоср...х досках
nick_yalta_ua 02 января 2019 | 02:20
Шо, опять "утечка газа"? Ню ню
irdo 02 января 2019 | 02:21
За что Магнитогорск-то?
andrang2 02 января 2019 | 02:24
"оцепили жилой дом на улице Ленина"
Ленина оцепили.
Цепные.
Сталина оцепят?
black_velvet 02 января 2019 | 02:25
С новым годом, дорогие россияне
andrang2 02 января 2019 | 02:27
Брызги шампанского.
Их кремля.
laz89 02 января 2019 | 02:37
По ходу в Магнитогорск таки пришел тот ИГИЛ, который Путин уничтожил в Сирии.
curious69_ 02 января 2019 | 02:50
Видно космонавты и в соседнем доме просверлили дырку в газовой трубе. Сейчас скотчем заклеют.
andrang2 02 января 2019 | 02:52
Рязанский сахар. Сейчас начал с Магнитогорска. Где еще ждать?