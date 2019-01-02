Силовики оцепили жилой дом на улице Ленина в Магнитогорске

Об этом со ссылкой на очевидцев и местных жителей, пишут интернет-издания «Медуза» и челябинское 74.ru. По сведениям «Медузы», ОМОН и следователи объявили об эвакуации из-за «бомбы». При этом эвакуируют жильцов якобы только с восьмого и девятого этажей первого подъезда дома. Рядом со зданием находятся полицейские машины и автобусы с затемненными стеклами, в которых греются люди. Пока что правоохранительные органы официально происходящее в городе не комментируют.