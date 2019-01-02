Всемирное антидопинговое агентство не получило в срок доступа к данным московской антидопинговой лаборатории

Это было одним из условий при восстановлении полноправного статуса Российского антидопингового агентства. Команда экспертов WADA в декабре прилетала в Москву, но не смогла завершить свою миссию вовремя из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных. В середине января комитет по соответствию WADA обсудит имеющуюся информацию и предоставит рекомендации исполкому организации относительно статуса РУСАДА.