Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, работает в компании BorgWarner
Он отвечал за вопросы безопасности на предприятиях в США и других странах мира, подтвердили представители фирмы.
По словам родных Уилана, ранее он служил в морской пехоте, в Москву приехал на свадьбу к знакомым. В понедельник ФСБ сообщила о задержании Уилана. Посольство США попросило консульский доступ к нему.
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