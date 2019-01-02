Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, работает в компании BorgWarner

Он отвечал за вопросы безопасности на предприятиях в США и других странах мира, подтвердили представители фирмы.

По словам родных Уилана, ранее он служил в морской пехоте, в Москву приехал на свадьбу к знакомым. В понедельник ФСБ сообщила о задержании Уилана. Посольство США попросило консульский доступ к нему.