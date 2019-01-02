Взрывотехники не обнаружили следов взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске

Как сказала официальный представитель СК Светлана Петренко, расследованием причин трагедии занимается группа Главного управления по расследованию особо важных дел. Отрабатываются все возможные версии. Работа ведется в круглосуточном режиме. Накануне два уральских интернет-издания, Znak.com и 74.ru написали со ссылкой на неназванные источники, что обрушение подъезда в жилом доме могло быть терактом. Взрыв в доме произошел в квартире, которую, якобы, снимал гражданин Таджикистана. Источники обоих изданий утверждали, что там обнаружены следы гексогена.