Противоречивая информация приходит о взрыве маршрутки в Магнитогорске

Накануне вечером на проспекте Карла Маркса, в нескольких километрах от места взрыва в жилом доме, сгорел автомобиль «Газель». Погибли, по последним данным, три человека. В полиции говорят, что причиной хлопка и возгорания стала неисправность газового оборудования. Сообщалось, что на месте ЧП работали не только оперативники, но и сотрудники ФСБ. Челябинское интернет-издание 74.ru со ссылкой на незваный источник, утверждает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию предполагаемых террористов. Они, по словам источника, могли быть причастны к взрыву в подъезде 10-этажного дома.