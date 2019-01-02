Противоречивая информация приходит о взрыве маршрутки в Магнитогорске
Накануне вечером на проспекте Карла Маркса, в нескольких километрах от места взрыва в жилом доме, сгорел автомобиль «Газель». Погибли, по последним данным, три человека. В полиции говорят, что причиной хлопка и возгорания стала неисправность газового оборудования. Сообщалось, что на месте ЧП работали не только оперативники, но и сотрудники ФСБ. Челябинское интернет-издание 74.ru со ссылкой на незваный источник, утверждает, что маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию предполагаемых террористов. Они, по словам источника, могли быть причастны к взрыву в подъезде 10-этажного дома.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 02 января 2019 | 01:36
Слишком много взрывов в одном месте и в одно время, чтобы всё можно было свалить на газ!!!!
turrinn 02 января 2019 | 01:36
фамилии погибших озвучат
когда.
kitaiss 02 января 2019 | 01:40
опять шпили-вили...
nikital 02 января 2019 | 01:44
так все таки радом взорвалась или все же в нескольких километрах?
понятно что в масштабах страны несколько километров это рядом совсем...
а в масштабах города это могут быть и разные его концы.
ft18 02 января 2019 | 01:47
Оберштурмбаннфюрер Штази вот уже 20 лет, как планомерно закручивает стране гайки, до звона резьбы, объясняя это борьбой с терроризмом.
Но его почему-то меньше не становится в стране.
Может, "слесаря" поменять надо?