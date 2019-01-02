Британский кабмин сегодня проведет экстренное заседание по Брексит

Члены правительства обсудят «жесткий» вариант выхода страны из Евросоюза.

Рождественские каникулы членов британского кабинета министров оказались сильно урезаны. Экстренное заседание созвала премьер Тереза Мэй – об этом пишет газета Financial Times. Встреча организована в преддверии дебатов по Брексит в парламенте. Они возобновятся на следующей неделе, и Мэй хочет выработать план действий к этим слушаниям. Ранее она же перенесла голосование по сделке, когда стало понятно, что палата общин явно не готова была поддержать документ о выходе из ЕС.

Оппоненты премьер-министра прежде всего недовольны неурегулированной проблемой ирландской границы. Когда в конце ноября Евросоюз и Великобритания утвердили сделку по условиям Брексит, этот вопрос так и остался неразрешенным. Теперь кабмин рассмотрит вопрос о подготовке страны к «жесткому» Брекситу, то есть варианту выхода без каких-либо соглашений с Брюсселем.

По плану Соединенное Королевство должно покинуть ЕС в марте следующего года.