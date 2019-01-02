В Магнитогорске,где в канун Нового года в результате взрыва бытового газа частично обрушился дом, объявлен траур

В Магнитогорске, где в канун Нового года в результате взрыва бытового газа частично обрушился дом, сегодня объявлен траур. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 9 человек. Судьба еще почти трех десятков жильцов до сих пор неизвестна.

Обрушение одного из подъездов двенадцатиэтажного жилого дома произошло в понедельник около 4 утра по московском времени. Порядка 300 жителей эвакуировали из пострадавшего и соседних подъездов. Нескольких человек госпитализировали. Количество жертв продолжает расти – официально признать человека погибшим можно только после извлечения тела из-под завалов. Накануне спасателям пришлось временно прервать поисковую операцию из-за угрозы дальнейшего обрушения. Позже стало известно, что им удалось вытащить 11-месяченого ребенка, он пробыл под завалами почти 35 часов. Состояние младенца оценивается как крайне тяжелое. За ним в Магнитогорск прибыл борт с московскими врачами. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на почти 30-градусный мороз. Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.

Возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности. Его будет расследовать главное управление по особо важным делам Следственного комитета.