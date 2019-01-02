В Магнитогорске рядом с обрушившимся домом взорвалась «Газель»

По официальным данным, недалеко от частично рухнувшего 31 декабря жилого дома Магнитогорска в загорелся автомобиль «Газель», в котором находилось 3 человека. В автомобиле было два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает, что причиной происшествия с «Газелью», по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования.

Тем временем сайт Знак.ком со ссылкой на источник сообщает, что обрушение подъезда в десятиэтажном доме и происшествие с газелью связаны. Источник утверждает, что в автомобиле Газель сегодня убиты трое предполагаемых террористов, которые пытались отстреливаться. Ещё один якобы скрылся, его разыскивают.

Источник также говорит, что в доме, где 31 декабря обрушился подъезд, установлено место взрыва. Это одна из квартир, которую неизвестный мужчина снял 30 декабря. Там по утверждению источника обнаружены следы гексогена. Официально эта информация не подтверждена. В УФСБ по Челябинской области сайту Знак.ком сказали, что пока не комментируют ситуацию.

Тем временем о том, что силовики рассматривают версию теракта после взрыва в жилом доме в Магнитогорске сообщает и сайт 74.ру. Он ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. Они утверждают, что «Газель» вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. Трое подозреваемых, согласно этим данным, убиты.

Источники сайта 74.ру также утверждают, что квартиру на третьем этаже в доме, где прогремел взрыв, снял выходец из Средней Азии. Согласно этим данным, он хранил в квартире взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре. Центр Магнитогорска сейчас перекрыт, утверждает 74.ру.

Только что появились официальные комментарии Следственного комитета. Ведомство сообщает, что в исследованных взрывотехниками завалах частично обрушевшегося дома следов взрывчатых вещество и их компонентов не обнаружено.