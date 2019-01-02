В Магнитогорске рядом с обрушившимся домом взорвалась «Газель»
По официальным данным, недалеко от частично рухнувшего 31 декабря жилого дома Магнитогорска в загорелся автомобиль «Газель», в котором находилось 3 человека. В автомобиле было два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Челябинской области. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает, что причиной происшествия с «Газелью», по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования.
Тем временем сайт Знак.ком со ссылкой на источник сообщает, что обрушение подъезда в десятиэтажном доме и происшествие с газелью связаны. Источник утверждает, что в автомобиле Газель сегодня убиты трое предполагаемых террористов, которые пытались отстреливаться. Ещё один якобы скрылся, его разыскивают.
Источник также говорит, что в доме, где 31 декабря обрушился подъезд, установлено место взрыва. Это одна из квартир, которую неизвестный мужчина снял 30 декабря. Там по утверждению источника обнаружены следы гексогена. Официально эта информация не подтверждена. В УФСБ по Челябинской области сайту Знак.ком сказали, что пока не комментируют ситуацию.
Тем временем о том, что силовики рассматривают версию теракта после взрыва в жилом доме в Магнитогорске сообщает и сайт 74.ру. Он ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. Они утверждают, что «Газель» вспыхнула при задержании предполагаемых террористов, которые могут быть причастны к взрыву дома. Трое подозреваемых, согласно этим данным, убиты.
Источники сайта 74.ру также утверждают, что квартиру на третьем этаже в доме, где прогремел взрыв, снял выходец из Средней Азии. Согласно этим данным, он хранил в квартире взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре. Центр Магнитогорска сейчас перекрыт, утверждает 74.ру.
Только что появились официальные комментарии Следственного комитета. Ведомство сообщает, что в исследованных взрывотехниками завалах частично обрушевшегося дома следов взрывчатых вещество и их компонентов не обнаружено.
Комментарии10
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danko1 02 января 2019 | 00:08
Когда следствие ведет бандит Бастрыкин своим методом "сам убью- сам расследовать буду" , то никакого доверия этим фальсификаторам нет.
А 2 взрыва подряд случайностью быть не могут.
Да и взрыв в доме не похож на взрыв бытового газа, о чем в первую минуту версию выдвинули, а похож на взрывы домов на Каширке и Гурьянова.
pattrick1 02 января 2019 | 00:12
Тем временем сайт Знак.ком со ссылкой на источник сообщает, что обрушение подъезда в десятиэтажном доме и происшествие с газелью связаны...
Знак.ком, это сайт брехливой Аксаны Пановой, любовницы Адольфа Ройзмана, которая соврёт недорого возьмёт. Помню раньше, её много раз ловили на вранье.
polsan 02 января 2019 | 00:19
pattrick1: путрик, спец по задам друзей и врагов! ты брешешь каждый день тут на сайте, тебя ловят, а ты опять сюда лезешь за своими 11-80
cite 02 января 2019 | 00:09
Вот теперь уже картина маслом...
guerrilleros 02 января 2019 | 00:12
В автомобиле было два газовых баллона. ...
Угу. И мешок с "сахаром"
wild_division 02 января 2019 | 00:12
Случайно Магнитогорск не побратим Воронежа?
erpetkur 02 января 2019 | 00:16
wild_division: нет, но похоже оба попали в одну гос.программу
edun1952 02 января 2019 | 00:15
Пора менять начиная с гнилой головы...
kreamssdick 02 января 2019 | 00:16
Новый год, который мы заслужили
kreamssdick 02 января 2019 | 00:20
в 1999 году взрывали жилые дома, в 2019 году взрывают жилые дома. 20 лет псу под хвост.