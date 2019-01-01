Более ста следователей и криминалистов будут выяснять причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске
Об этом сообщил Следственный комитет. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев. Следователи изъяли документы, которые могут прояснить ситуацию.
Подъезд дома обрушился утром 31-го декабря. Основная версия – взрыв бытового газа.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grillon 01 января 2019 | 23:39
Теракт
semia 01 января 2019 | 23:49
Предурки, И Бастрыкин Козел. асколько не эфективное ведомство.
100 следвателей с зарплатой мин 60000 в месяц. А больше встране ловить некого. Больше у нас ничего не происходит. А здесь элементарая экспертиза обломков эпицентра позволит все установить.
А ведь даже по приезду Путина не приступили к реальным разборам завалов.
В сокрытии реальных причин катастроф и аварий мы достигли вершин!
vilingrad 01 января 2019 | 23:39
Значит, штук двадцать еще на маршрутку...
edyunia 01 января 2019 | 23:44
Более ста следователей и криминалистов будут заметать и затирать следы.
redka17 01 января 2019 | 23:56
Они же сказали что это газ, зачем так много следователей.
palm_coast 01 января 2019 | 23:58
Если даже больше 10 следователей начнут выяснять, то уже ничего не выяснят. А если 100, то точно не выяснят.
piter_ug 02 января 2019 | 00:02
В ФБ видео из окна дома напротив - сначала рухнул фасад там, где лестничные клетки. А там никакого газа видимо не было. Причина какая-то совсем другая.
А уже потом фасад и перекрытия жилых квартир всей секции.
edun1952 02 января 2019 | 00:04
Бардак в стране от ВВП и СК не исправит..
oneoretwo 02 января 2019 | 00:05
...мало, добавьте по 2 сотни на дом и автобус и допрашивать круглосуточно - все и признаются. гады...
anji70 02 января 2019 | 00:05
Любят у нас пыль в глаза пускать, лучше бы сто спасателей дополнительно для разбора завалов дома, чем сто дармоедов бумажки писать.
arkadiy48 02 января 2019 | 00:07
Круто,100 следаков на один подъезд,поэтому годами ведут следствие ,пока подследственные в тюрьмах умирают.
ludvig14 02 января 2019 | 00:14
100 следователей на 40 панелей не многовато? строили в 73-м. сварные швы ссср. если будут претензии к качеству сборки дома, придется признать аварийным все построенное в СССР. таки куда дальше?