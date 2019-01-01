В Магнитогорске рядом с обрушившимся домом взорвалась маршрутка, погибли три человека

Об этом говорится в официальном телеграм-канала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По предварительным данным регионального управления МВД, причина взрыва — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ.

Между тем источники сайта 74.ру говорят, что взрыв газели произошёл при задержании предполагаемых террористов, подозреваемых в причастности к взрыву дома на Карла Маркса. Согласно этим данным, трое подозреваемых уничтожены – один отстреливается. Сайт 74.ру также передаёт, что силовики рассматривают версию теракта в рамках расследования взрыва в жилом доме в Магнитогорске, который произошёл 31 декабря и унёс жизни как минимум 9 человек. Судьба ещё 30 остаётся неизвестной.