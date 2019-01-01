Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»
Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, «с менее зашоренными мозгами». Она добавила, что у нее есть разные планы, в том числе, многое написать, а работа главного редактора отнимает большое количество времени.
Комментарии9
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cromwel 01 января 2019 | 23:11
Денег прикарманила из пожертвований и решила свалить. Соображает баба!
viktorial 01 января 2019 | 23:17
cromwel: Может, и не прикарманила. Но повела себя настолько жлобски, что лично у меня пропал интерес к её статьям и к журналу.
pattrick1 01 января 2019 | 23:20
Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»...
Интересно, она оставит 25 миллионов рублей коллективу журнала и новому главному редактору или сверкая пятками смоется вместе с деньгами?
koshkaedu 01 января 2019 | 23:19
Может быть, и Путин последует примеру Альбац.
creta 01 января 2019 | 23:33
koshkaedu: и тут Путина приплёл. Дурак что ли? Какое отношение Владимир Владимирович имеет к этому сцаному нютамсу?
ly4_sveta 01 января 2019 | 23:53
koshkaedu: Нет, он только в белых тапочках и вперёд ногами.
Труслив очень. Боится за свою шкуру, потому и окопался пожизненно.
ly4_sveta 01 января 2019 | 23:55
Очень жаль, но нервы ей попортили достаточно все эти
чекисты, гэбисты и прочая путинская камарилья.
a99rus 01 января 2019 | 23:59
Баба Женя, лишь бы ты сдержал обещанье... Не будь как Пугачева.
unprejudiced 02 января 2019 | 00:06
штраф то заплатила? Там всего 60 дней на его уплату,а потом он в двойном размере будет. То есть 44 миллиона.