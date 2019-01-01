Евгения Альбац собирается в этом году покинуть пост главного редактора журнала «Нью Таймс»...

Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». По ее словам, новым главным редактором должен стать человек значительно более молодой и, как выразилась Альбац, «с менее зашоренными мозгами». Она добавила, что у нее есть разные планы, в том числе, многое написать, а работа главного редактора отнимает большое количество времени.