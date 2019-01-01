Глава Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить 6-го января томос об автокефалии УПЦ
Глава Константинопольского патриархата Варфоломей подтвердил намерение предоставить 6-го января томос об автокефалии Украинской православной церкви. Он сделал это во время новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога. Таким образом в ближайшие дни должен завершиться процесс предоставления независимости Украинской церкви.
Комментарии4
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ostapba 01 января 2019 | 23:10
Пора и русскую церковь обосновывать ...Российского патриархата..!
И на поклон к Вселенскому Патриарху за удостоверением..
...
Бог он и на небесах бог. Справку Сталина не признает, хотя и на Лубянке отрыли корочки для достоверности..
1689 года на бересте..
Даже.
edun1952 01 января 2019 | 23:20
Не плохо бы налог с продажи опиума для народа в Пенсионный фонд направить...
stopkran1969 01 января 2019 | 23:50
И че, гуня с минарета упадёт?
antimalin 01 января 2019 | 23:50
Турецкий т.н. "патриарх" ушел в несознанку.
Раскольник из Стамбула Варфоломей выдаст томос раскольникам.