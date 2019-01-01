Лидер КНДР в новогоднем обращении подтвердил стремление к денуклеаризации и улучшению отношений с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей.

Ким Чен Ын также заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.