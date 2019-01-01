Лидер КНДР в новогоднем обращении подтвердил стремление к денуклеаризации и улучшению отношений с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей.
Ким Чен Ын также заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.
Комментарии3
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lenin3 01 января 2019 | 23:11
Россия списала долг КНДР,но КНДР хочет дружить с США.Ведомство Лаврова и здесь обосралось...
traxau_okurka 01 января 2019 | 23:19
lenin3: Это уже даже не обосралось. Это диарея без остановки.
melafon82 01 января 2019 | 23:40
Не в этом суть, главное, что он признал, что воевать со всем миром глупо. Дай Бог, что бы корейцы в конце концов воссоединились и вместе процветали.