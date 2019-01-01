Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Он принес присягу на торжественном заседании в Национальном конгрессе, поклялся хранить, защищать и соблюдать Конституцию, а также работать на благо народа.

Победа 63-ленего Болсонару на выборах президента вызвала неоднозначную реакцию в Бразилии. Политика считают противником мигрантов и поклонником президента США. В стране он получил прозвище «бразильский Трамп».