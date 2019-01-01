Стали известны некоторые подробности об американце, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже

Пол Уилан является сотрудником компании «БоргУорнер» в Соединённых штатах. Она занимается поставками запчастей. Уилан отвечает за безопасность на предприятиях в США и других странах мира. Об этом говорится в сообщении самой компании. Там отметили, что узнал о задержании своего сотрудника из новостей.

О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. Брат-близнец задержанного Дэвид сказал телекомпании CNN, что считает обвинения беспочвенными. По его словам, Пол Уилан поехал в Москву на свадьбу.