Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Полмиллиона должны получить те, кому медицинскую помощь оказывали в стационаре. Сумму вдвое меньше выплатят тем, кому госпитализация не потребовалась.

Мост на катке в парке обрушился в новогоднюю ночь. Директор парка Горького Марина Люльчук уволена, — сообщает агентство Интерфакс.