Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького в Москве выплатят от 250-ти до 500 тысяч рублей — Собянин
Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Полмиллиона должны получить те, кому медицинскую помощь оказывали в стационаре. Сумму вдвое меньше выплатят тем, кому госпитализация не потребовалась.
Мост на катке в парке обрушился в новогоднюю ночь. Директор парка Горького Марина Люльчук уволена, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии3
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ostapba 01 января 2019 | 22:38
А щедрые магнитогорцы не против..От себя отрывают москвичам.
Их жизнь в своем городе раз в десять дешевле..!даже..
tvitov66 01 января 2019 | 22:39
а семьям ПОГИБШИХ в Магнитогорске по 100 тыщ ... С Новым годом!
cromwel 01 января 2019 | 22:39
Эх, кабы знать, так всю ночь на мосту простоял бы...