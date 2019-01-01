В Магнитогорске три человека пострадали после того, как загорелась маршрутная «Газель»
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причины пожара пока неизвестны.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Причины пожара пока неизвестны.
Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах «В обращении из школы помимо моих «странных» видеороликов было написано, что я являюсь членом неформального политического общества «бессрочка». Позже для устрашения инспектор сказала, что возможно это экстремистская организация. Я не понимал зачем это она говорит»...
Комментарии1
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edun1952 01 января 2019 | 22:34
Не прилетит...