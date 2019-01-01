Главный редактор издания «Нью Таймс» Евгения Альбац в этом году собирается покинуть свой пост

Об этом она сообщила в эфире «Эхо Москвы».

При этом Альбац отметила, что, по всей вероятности, останется в журнале. Она напомнила, что, к примеру, Дмитрий Муратов, покинув пост главного редактора «Новой газеты», остался издателем.