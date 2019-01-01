Главный редактор издания «Нью Таймс» Евгения Альбац в этом году собирается покинуть свой пост
Об этом она сообщила в эфире «Эхо Москвы».
При этом Альбац отметила, что, по всей вероятности, останется в журнале. Она напомнила, что, к примеру, Дмитрий Муратов, покинув пост главного редактора «Новой газеты», остался издателем.
Комментарии4
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skuller 01 января 2019 | 22:10
Развалила журнал, теперь можно и свалить...
oblom0011 01 января 2019 | 22:33
skuller:
Зря Вы так...
Не каждая еврейка отожмёт у тупого совкового быдла, мнящего себя в либералах, 25 лямов, чтобы показать Путину, что такое - настоящая пенсия.
edun1952 01 января 2019 | 22:30
Зря.
creta 01 января 2019 | 22:31
Пусть уже валит в свои вонючую Америку или в Израиль к своим.