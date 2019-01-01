Россияне, которые живут на Курилах, смогут остаться там в случае передачи островов Японии

Об этом в интервью телеканалу «Асахи» сказал японский премьер Синдзо Абэ. Очевидно, Россия готова отдать территории при условии, что Япония поможет снять санкции, сказал в нашем эфире политолог Станислав Белковский.



Между тем член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя интервью японского премьера, в интервью агентству РИА новости сказал, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи по причине нерушимости границ России и ее безопасности.