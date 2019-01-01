Россияне, которые живут на Курилах, смогут остаться там в случае передачи островов Японии
Об этом в интервью телеканалу «Асахи» сказал японский премьер Синдзо Абэ. Очевидно, Россия готова отдать территории при условии, что Япония поможет снять санкции, сказал в нашем эфире политолог Станислав Белковский.
Между тем член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя интервью японского премьера, в интервью агентству РИА новости сказал, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи по причине нерушимости границ России и ее безопасности.
Комментарии16
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ura_123 01 января 2019 | 22:09
Уберите франца, всю малину путэну обсирает!
yuliana0109 01 января 2019 | 22:13
ura_123: Осторожнее нужно японцам, сейчас большая часть россиян ломанется на Курилы.
ura_123 01 января 2019 | 22:14
yuliana0109: За ”дальневосточным гектаром” ! Рублёвский гектар уже не тот))))
pattrick1 01 января 2019 | 22:31
Об этом в интервью телеканалу «Асахи» сказал японский премьер Синдзо Абэ...
Скажите японцам, что переговоры о передачи двух островов Курильской гряды могут начаться только после того, как последний американский солдат покинет территорию Японии, а все американские базы будут разровнены с землёй.
needroid 01 января 2019 | 22:48
Уже очереди за билетами. Третий день стою
polsan 01 января 2019 | 22:11
Клинцевич пока ещё не президент Российской Федерации и он этот вопрос не решает!!
ura_123 01 января 2019 | 22:17
polsan: Какая шестёрка не мечтает стать .... семёркой))))
Вспомните пламенные речи с пеной изо рта и брызгами слюны некого Кургиняна и где он сейчас? ))))
dvdd 01 января 2019 | 22:16
Искренне рад за соотечественников. Щас недвижимость там попрет.
ded64 01 января 2019 | 22:16
Скоро на курилах народу станет больше чем в Москве...
ppsh 01 января 2019 | 22:22
Курильчане, не уезжайте! Нам нужны рабы!
ura_123 01 января 2019 | 22:26
ppsh: Кому это вам? Лично тебе,пенсионер из Севастополя??? Попроси у Аксёнова)))
don_ballon 01 января 2019 | 22:23
Передача этих скал в холодном море ненаучная фантастика, но ежели представить себе это действо, то через пять лет эти островки стали бы витриной, заманухой, сбычей мечт и светлым будущим. Сахалин бы уплыл нах... своим ходом. Что до россиян-островитян, то зачем их выселять? Дать по полста штук баксов на обустройство на материке, они сами сдёрнут оттуда. Дешевле, чем интегрировать. Обидного, кстати, ничего нет. Островки и вправду японские.
skuller 01 января 2019 | 22:25
don_ballon: У Японии своих дохрена островков, на которой витриной и не пахнет.
poster6996 01 января 2019 | 22:30
Смотря какова стоимость этой нерушимости и безопасности. Всему есть цена.
unprejudiced 01 января 2019 | 22:33
Офигеть, кто то из японцев местным сми свои влажные мечты рассказал, а либриодная субстанция уже празднует отдачу островов.
grishakras 01 января 2019 | 22:35
Просрала власть Украину своими топорными действиями. Почему бы ей не просрать Курилы более тонкому соседу? Тем более , что пирамида уже осыпается. Это уже очевидно, даже для самых дубовых