Семья американца, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, уверена в его невиновности...

Пол Уилан приехал в Москву на свадьбу, — сказал телекомпании CNN его брат-близнец Дэвид.

О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. В сообщении спецслужб говорилось, что американец был пойман при проведении шпионской акции 28 декабря.