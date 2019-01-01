Семья американца, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, уверена в его невиновности
Пол Уилан приехал в Москву на свадьбу, — сказал телекомпании CNN его брат-близнец Дэвид.
О задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ объявила накануне. В сообщении спецслужб говорилось, что американец был пойман при проведении шпионской акции 28 декабря.
Комментарии6
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joker57 01 января 2019 | 22:15
шо прокладки дружненько взвыли с о т р а п ы!!!!!
pattrick1 01 января 2019 | 22:18
Семья американца, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, уверена в его невиновности...
Спросите у родственников Пола, он дома упоминал какие-нибудь русские фамилии, например Зильбельтруд, Фридлянд, Кролик, Фельгенгауэр, Венедиктов, Кац-Шац-или-Альбац?
nestor199 01 января 2019 | 22:18
Отец Бутиной просто убежден в его невиновности. В виновность Бута и Ярошенко не верят их родственники.
joker57 01 января 2019 | 22:30
nestor199: : выходит ехал "на свадьбу" в качестве посаженного отца
vladimir1_57 01 января 2019 | 22:32
Вначале я тоже не поверил, а потом присмотрелся, .. точно шпион!!
jamba 01 января 2019 | 22:36
Страна просто наводнена шпионами, лазутчиками и прочими врагами нашей успешности. Дошло до того, что накладные кабаньи копытца ( на которых диверсанты пересекают контрольно-следовые полосы) валяются где попало . А парашют, застрявший в ветвях деревьев, и брошенный там, обыденная картина любого отечественного города.
Накануне, соседка-пенсионерка опять жаловалась, что через ее газовую плиту возобновились шпионские радиопередачи - регулярно слышатся звуки "азбуки Морзе"; а иногда, даже английская или немецкая речь, но переговариваются тихо, почти шепотом.