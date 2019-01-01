Всемирное антидопинговое агентство разочаровано тем, что РУСАДА не выполнило условий организации в установленный срок

Теперь его могут лишить статуса соответствия кодексу WADA.

Российское антидопинговое агентство вовремя не обеспечило допуск в московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов. В связи с этим президент WADA Крейг Риди заявил о том, что «горько разочарован» этой ситуацией. О том, что специалистам организации не удалось до 31 декабря извлечь необходимые данные, будет сказана в отчете, на основе которого исполком Всемирного антидопингового агентства в середине января будет принимать решение о статусе соответствия РУСАДА кодексу. Соответствующее условие было выдвинуто в сентябре, когда организацию восстановили в правах. Если агентство лишат статуса, наши спортсмены, вероятно, не будут допущены до международных соревнований, а Россия не сможет организовывать такие турниры. Между тем, в Международном олимпийском комитете считают, что Россия уже понесла достаточное наказание за скандал с допингом. Об этом президент комитета Томас Бах написал в новогоднем обращении, опубликованном в официальном Твиттере МОК.

Также сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового

агентства готовы приехать в Россию для получения данных московской лаборатории, несмотря на срыв дедлайна