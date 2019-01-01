32 человека могут оставаться под завалами в Магнитогорске.
Таковы данные МЧС. Официальное число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома сегодня увеличилось до девяти. И сегодня же спустя 35 часов после взрыва нашли живым 11-месячного ребёнка. У него тяжёлые травмы. Вся семья мальчика жива. Родители малыша, Ольга и Олег Фокины, рассказали телеканалу РБК, что во время обрушения здания спасли старшего ребёнка, а потом взялись искать младшего.
В эти минуты извлечённого из под завалов малыша эвакуируют в Москву. Ребёнка забрал спецборт. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что мальчика везут в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии, который возглавляет Леонид Рошаль. Разбор завалов на месте трагедии продолжается. Между тем, температура воздуха в Магнитогорске падает. В городе минус 23 градуса.
Подъезд жилого дома обрушился 31-го декабря. Следственный комитет в качестве приоритетной версии рассматривает взрыв бытового газа.
Комментарии3
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tvitov66 01 января 2019 | 22:10
Не чокаясь ...
laz89 01 января 2019 | 22:17
Судя по тому, что ребёнка нашли только сегодня, вчера все занимались встречей и безопасностью путина
aleks301177 01 января 2019 | 22:34
Это очередной баллон взорвался. Бытовой газ так не взрывается.