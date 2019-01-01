Выяснять обстоятельства взрыва в Магнитогорске будет управление по расследованию особо важных дел СК России
Выяснять обстоятельства взрыва в Магнитогорске будет управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, сейчас идет допрос свидетелей и очевидцев. Следователи изъяли документы, которые могут прояснить ситуацию.
Подъезд дома обрушился утром 31-го декабря. Основная версия – взрыв бытового газа.
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